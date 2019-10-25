Rakamlarla Belhanda: Bu sezon ne yaptı?
Galatasaray'ın Real Madrid'e 1-0 mağlup olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde oyundan alınırken taraftarlar tarafından ıslıklanan ve tribüne tepki gösteren Belhanda'nın bu sezonki performansı yeniden tartışılmaya başlanmıştı. Konuyla ilgili performans analizi uzmanı Tarık Batgün, A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programına telefonla bağlanarak Belhanda'nın bu sezonki durumu hakkında bilgi verdi. Yetenekli futbolcunun 2019-20 sezonunda gösterdiği performansta geçen sezona oranla ciddi bir düşüş olduğunu belirten Batgün "Belhanda'nın başarılı driplingleri % 19 düşmüş, top kazanımı % 17 düşmüş ve en kritik nokta olarak top kayıpları % 63 artmış" bilgilerini paylaştı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'ı yıkan haber! Andone...
- G.Saraylı isimden Belhanda'ya sürpriz destek: Bence ceza verilmemeli!
- Fatih Terim kadro tercihinin nedenini açıkladı!
- Galatasaray'dan flaş Belhanda kararı!
- 21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu açıklandı!
- Galatasaray - Real Madrid maçı öncesi dikkat çeken detay! Muslera ile Courtouis...
- İşte Galatasaray-Sivasspor 11'leri
- Andone gönülleri fethetti! Arabasını bir anda durdurup...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.