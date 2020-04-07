Radomir Antic hayatını kaybetti
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör Radomir Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti.
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