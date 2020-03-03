Radamel Falcao'dan son 6 maçta 7 gol
Süper Lig'de 8'de 8 yapan Galatasaray'da Radamel Falcao, Ömer Bayram ve Mariano'nun skora katkısı dikkat çekiyor.
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