Quaresma'nın cezası belli oldu!
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Josef de Souza'ya yönelik eylemi nedeniyle hakem Fırat Aydınus'un direk kırmızı kart ile oyun dışına gönderdiği Portekizli yıldız Quaresma'nın alacağı cezayı açıkladı Demir "Quarema'nın yüzde 90 dört maç ceza alacağını" söyledi.
Yorumsuz... ???? pic.twitter.com/kTATJd8myt— Fotomaç (@fotomac) 1 Mart 2018
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ