Quaresma'nın cezası belli oldu!

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Josef de Souza'ya yönelik eylemi nedeniyle hakem Fırat Aydınus'un direk kırmızı kart ile oyun dışına gönderdiği Portekizli yıldız Quaresma'nın alacağı cezayı açıkladı Demir "Quarema'nın yüzde 90 dört maç ceza alacağını" söyledi.