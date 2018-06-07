Quaresma'dan transfer iddialarına yanıt
Ricardo Quaresma'nın adı Çin ve Portekiz kulüpleriyle anılıyor. Beşiktaş'ın yıldızı konuyla ilgli açıklamalarda bulundu.
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