Quaresma ve Vida'ya ödeme yapıldı | Video
Beşiktaş yönetimi alacakları için kulübe ihtirname gönderen 3 oyuncudan Ricardo Quaresma ve Domagoj Vida'ya ödeme yaptı. Böylece Quaresma ve Vida'nın serbest kalmasının önüne geçildi.
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