Quaresma ve Lens ile yollar ayrılacak mı?
Beşiktaş yönetimi, Ricardo Quaresma ve Jeremain Lens ile yolları ayırmayı planlıyor. İki futbolcu takıma kalma konusunda ısrarcı olursa yıllık ücretlerinde indirim talep edilecek.
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