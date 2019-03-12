Quaresma: Benim de canım sıkılıyor artık
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Quaresma: Benim de canım sıkılıyor artık

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, Konyaspor maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı...

Maç boyunca yapılan protestolarla ilgili konuşan Quaresma, "Taraftar çok yanımızda değildi, daha fazla yanımızda olmaları lazım. ben takıma ve hocamıza inanıyorum .gemi batarsa, hep beraber batarız. Suçlu çıkarmak kolaydır ama bir takımda işler iyi gitmiyorsa birçok suçlu vardır. Benim de canım sıkılıyor artık." ifadelerini kullandı...

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12 Mart 2019 , Salı
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