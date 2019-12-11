PSG - Galatasaray | İlk 11'ler
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında PSG deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim sahaya çıkacağı ilk 11'i belirledi. İşte Galatasaray'ın PSG 11'i...
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