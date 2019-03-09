Prekazi'nin hayatı kitap oldu
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Prekazi'nin hayatı kitap oldu

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, hayatını anlattığı "Prekazi vurdu, gol oldu" kitabının tanıtımını yaptı.

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09 Mart 2019 , Cumartesi
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