Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi
Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevat Prekazi, sarı-kırmızılı formayla Monaco'ya attığı golü 31 yıl sonra yeniden anlattı. O maçta takımın başında bulunan efsane teknik direktör Mustafa Denizli ile birlikte TRT Spor yayınına bağlanan Prekazi, 33 metreden attığı tarihi golle ilgili, "Monaco'ya attığım gol başka bir olaydı. O gol Türkiye içindi. Monaco'ya attığım goldeki vuruşumu bir daha asla yapamadım" dedi.
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