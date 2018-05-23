Poznan'da saha savaş alanına döndü
Legia Varşova karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta Lech Poznan taraftarı mücadelenin 70. dakikasından sonra sahaya yabancı maddeler attı. Ardından taraftar sahaya girdi. Yaşanan bu olay karşısında hakem karşılaşmayı tatil etti ve yapılan toplantı sonrası Legia Varşova'yı hükmen galip sayıldı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İşte 2018-2019 sezonu formaları...
- Arjantin Futbol Federasyonu'ndan skandal kitapçık
- Andrea Pirlo'nun jübilesine yıldız yağmuru!
- UEFA kulüp sıralamasını güncelledi! 3 büyükler...
- Muhammed Salah'a Mekke'den arsa
- Sosyal medya gündemi (15 Nisan 2018)
- 2014/15 şampiyonluğuyla bu sezon arasında şaşırtan benzerlik
- Avrupa'nın en çok kupa kazanan hocaları! Listeye Fatih Terim damgası...