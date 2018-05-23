Poznan'da saha savaş alanına döndü – Fotomaç TV
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    Poznan'da saha savaş alanına döndü

    Legia Varşova karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta Lech Poznan taraftarı mücadelenin 70. dakikasından sonra sahaya yabancı maddeler attı. Ardından taraftar sahaya girdi. Yaşanan bu olay karşısında hakem karşılaşmayı tatil etti ve yapılan toplantı sonrası Legia Varşova'yı hükmen galip sayıldı.

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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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