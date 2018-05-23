Poznan'da saha savaş alanına döndü

Legia Varşova karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta Lech Poznan taraftarı mücadelenin 70. dakikasından sonra sahaya yabancı maddeler attı. Ardından taraftar sahaya girdi. Yaşanan bu olay karşısında hakem karşılaşmayı tatil etti ve yapılan toplantı sonrası Legia Varşova'yı hükmen galip sayıldı.