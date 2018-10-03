Porto'nun Galatasaray karşısındaki ilk 11'i nasıl olacak?
Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Porto'yu, Porto eski Dış İlişkiler Danışmanı Gökhan Bozkurt A Spor'a değerlendirdi.
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