Portekiz'de zafer Thierry Neuville'in
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Portekiz'de düzenlenen altıncı ayağını Hyundai takımından Belçikalı Neuville birinci oldu.
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