Pique'den Trabzonspor'a alkış
Barcelona'nın dünyaca ünlü İspanyol savunmacısı Gerard Pique, Trabzonspor'un yeni sezon formasını tanıttığı videoyu paylaştı. Bordo mavili kulüp de kısa süre sonra İspanyol oyuncuya cevap verdi....
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