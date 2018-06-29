Phillip Cocu'dan açıklama: "Her şeyi yapacağız!"
Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanı öncesi sarı lacivertli ekibin yeni teknik direktörü Phillip Cocu basın mensuplarının karşısına geçti. Antrenmanı takip etmeye gelen gazetecilerle tanışan Cocu "Fenerbahçe'yle başarılı bir sezon geçirebilmek için her şeyi yapacağız" dedi.
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