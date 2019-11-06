PFDK sevkleri açıkladı!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi...
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