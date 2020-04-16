Pepe Reina karantinada eğlenmenin yolunu bulmuş
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, birçok ülkede spor organizasyonlarının da ertelenmesine neden olmuştu. Corona virüsü nedeniyle futbola verilen arada yıldız futbolcular karantinada morallerini yüksek tutmaya çalışıyor. Yıldız kaleci Pepe Reina da bu akıma uyanlardan. İşte Reina'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı eğlenceli video...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Neymar'ın doğum günü partisinde dikkat çeken konsept
- Tacikistan corona virüsünü umursamadı ligi resmen başlattı!
- Spor camiasından Elazığ'daki deprem sonrası başsağlığı mesajları
- Spor camiasının ünlü isimleri corona virüsü sonrası karantinada neler yapıyorlar? İşte o paylaşımlar...
- Yılın transfer bombası patladı! Ronaldo...
- Radamel Falcao'ya büyük şok! İşte Süper Lig'in değerli 11'i
- Merih Demiral için flaş paylaşım! Beşiktaş ve Ozan Tufan...
- Tozu dumana katıp geceyi salladı! Fenerbahçe...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.