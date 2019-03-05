Pau Gasol Milwaukee Bucks'ta
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Pau Gasol Milwaukee Bucks'ta

NBA'de Doğu Konferansı liderliğini sürdüren Milwaukee Buck, San Antonio Spurs'ten İspanyol pivot Pau Gasol'la sözleşme imzaladı.

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05 Mart 2019 , Salı
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