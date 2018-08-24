Partizan 1-1 Beşiktaş / Geniş Özet
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Sırbistan'ın Partizan takımıyla 1-1 berabere kaldı.
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