ÖZET İZLE | Beşiktaş 0-2 Atletico Madrid | Vodafone Kupası
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak düzenlenen Vodafone Kupası'nda Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ve Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen mücadelede Atletico Madrid, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek Vodafone Kupası'nı müzesine götürdü. İşte karşılaşmanın özeti...
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