Aspor'da açıklamalarda bulunan Emre Bol, Aykut Kocaman ile Ozan Tufan arasında geçtiğini iddia ettiği bir konuşmada, Ozan'ın ağzında sakızla Kocaman'la konuştuğunu ve "Bana söylediklerini Valbuena'ya söyleyebiliyor musun?" dediğini belirtti.