Ozan Tufan'la ilgili olay iddia!
Aspor'da açıklamalarda bulunan Emre Bol, Aykut Kocaman ile Ozan Tufan arasında geçtiğini iddia ettiği bir konuşmada, Ozan'ın ağzında sakızla Kocaman'la konuştuğunu ve "Bana söylediklerini Valbuena'ya söyleyebiliyor musun?" dediğini belirtti.
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