Ozan Tufan'ın golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu açıkladı
Süper Lig'in 16'ıncı haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmada Fenerbahçe'ye 2-0'lık üstünlüğü getiren golden önce Beşiktaşlı Diaby'e faul yapıldığı yönünde itirazlar vardı. Spor yorumcusu Erman Toroğlu bu pozisyonla ilgili açıklamalarda bulundu.
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