Ozan Tufan'a yeni sözleşme
Fenerbahçe'de yönetim, Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Ozan Tufan geçen sezonun ikinci yarısında ?Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak forma giymişti.
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