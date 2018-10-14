Ozan Tufan sıkı çalışıyor
Fenerbahçe'de kadro dışı olan Ozan Tufan, bireysel çalışmalarını sürdürüyor.
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