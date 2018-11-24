Ozan Tufan gidiyor Ömer Ali Şahiner geliyor
Fenerbahçe devre arasında iki transfer hamlesi yapacak. Ozan Tufan'ı kiralamaya hazırlanan sarı lacivertliler, Konyaspor'un kaptanı Ömer Ali Şahiner'i kadrosuna katmaya çalışacak.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next