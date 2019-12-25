Ozan Tufan Diyarbakırlı öğrencileri sevindirdi
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı arı köyündeki eğitim gören öğrencilere spor malzemesi yardımında bulundu. Öğrencilerle görüntülü konuşma yapan milli futbolcu, Beşiktaş'a attığı golden sonra yaşadıklarını da anlattı.
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