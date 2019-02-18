Ozan Tufan: Çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum
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Ozan Tufan: Çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu Trabzonspor'a karşı 3 puan kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Genç oyuncu Ozan Tufan ise daha iyi yerlere geleceklerini dile getirdi.

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18 Şubat 2019, Pazartesi
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