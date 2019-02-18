Ozan Tufan: Çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum
Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu Trabzonspor'a karşı 3 puan kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Genç oyuncu Ozan Tufan ise daha iyi yerlere geleceklerini dile getirdi.
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