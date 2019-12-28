Ozan Tufan 2024'e kadar Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan milli oyuncu Ozan Tufan ile 3+1 yıllık anlaşma imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımızın oyuncusu Ozan Tufan'ın bu yıl sona erecek sözleşmesi konusunda anlaşma sağlanmış; sözleşmesi önümüzdeki sezondan başlayarak 3+1 yıl uzatılmıştır.
2023-24 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcumuz Ozan Tufan'a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz"
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