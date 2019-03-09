Ozan Kabak'tan çok özel açıklamalar
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Ozan Kabak'tan çok özel açıklamalar

Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak Alman basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu "Başından beri kariyer planım vardı. Türkiye'den Avrupa'ya gitmek hedefimdi" şeklinde konuştu.

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09 Mart 2019 , Cumartesi
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