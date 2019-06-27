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Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu

Son haftalarda adı sıkça Milan ve Bayern Münih ile anılan milli futbolcu Ozan Kabak'ın transferde ters köşe yapacağı iddia edildi. Alman basını genç stoperin Schalke 04'e transfer olacağını yazdı.

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan ancak takımının küme düşmesi nedeniyle 15 milyon Euro'ya serbest kalacak milli futbolcu Ozan Kabak, transferde dikkat çeken bir karar veriyor.

Alman basınından Bild'in haberine göre İtalyan ekibi Milan ile Alman devi Bayern Münih'in kıskacında olan genç stoper, kendisini Stuttgart'a getiren ve bu sezon Schalke'de görev alan Michael Reschke'nin etkisiyle transfer tercihini bu takımdan yana kullanmaya karar verdi.

19 yaşındaki milli futbolcu, hafta içinde Bayern Münih'li yetkililer ile bir araya geldi ancak Jerome Boateng'in durumunun belirsizliği nedeniyle yıldız oyuncu Bavyera ekibini şimdilik ekarte etti.

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27 Haziran 2019 , Perşembe
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