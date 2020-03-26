Ozan Kabak'ın Hikayesi
Galatasaray Altyapısı’nın ürünü olan ve sadece yarım sezonda kulübüne 12 milyon Euro kazandıran Ozan Kabak’ın yeni adresi Almanya’nın Stuttgart takımı oldu.
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