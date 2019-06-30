Ozan Kabak Schalke'de! | Video haber
İtalyan devi Milan ve Almanya Ligi'ni domine eden Bayen Münih'in transfer listesindeki Ozan Kabak sürpriz bir kararla Schalke 04'ü seçti. Milli futbolcu Ozan Kabak, Schalke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
İtalyan devi Milan ve Almanya Ligi'ni domine eden Bayen Münih'in transfer listesindeki Ozan Kabak sürpriz bir kararla Schalke 04'ü seçti. Milli futbolcu Ozan Kabak, Schalke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Schalke 04, Ozan Kabak'ı resmen açıkladı: "Schalke 04'e hoş geldin Ozan! Bize geldiğin için çok mutluyuz!"
Schalke, Ozan Kabak'ı böyle duyurdu;
Milli futbolcu, transferinin resmen açıklanması sonrasında eski kulübü Stuttgart'a da bir veda mesajı paylaştı.
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