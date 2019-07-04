Ozan Kabak: 4 numarayı en iyiler giyiyor | Video haber
Schalke 04'ün yeni transferi Ozan Kabak, Alman ekibinde giyeceği 4 numaralı formayı dünyanın en iyi savunma oyuncularının giydiğini belirtti.
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