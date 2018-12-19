Ozan Kabak 2023'e kadar Galatasaray'da
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Ozan Kabak 2023'e kadar Galatasaray'da

Galatasaray Ozan Kabak'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

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19 Aralık 2018, Çarşamba
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