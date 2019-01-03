Otomobiliyle kaleye girdi
Demir Grup Sivasspor'un kalecisi Tolgahan Acar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü gülümsetti. Lüks otomobiliyle kaleye giren Acar'ın "Yılın ilk golü benden olsun" mesajıyla paylaştığı görüntü sosyal medyada pek çok kullanıcının beğenisini topladı.
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