Osman Aşkın Bak: "At bineceğiz, kılıç kuşanacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Federasyonu'nun bugün Yenikapı'da düzenlediği Etnospor Kültür Festivali'nde açılış konuşması yaptı. Bakan Bak, Etnospor Festivalinin ilerleyen zamanlarda daha da gelişeceğini, sporcu sayısının artacağını söyledi ve "At bineceğiz, kılıç kuşanacağız, hep beraber eğleneceğiz" dedi.