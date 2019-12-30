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Orta sahanın vazgeçilmez ismi Atiba

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 4-1 yendiği maçta fileleri bir kez havalandıran ve diğer 3 golün hazırlayıcısı olan Atiba Hutchinson, bu sezon takımına hücumda daha fazla katkı veriyor.

Siyah-beyazlı ekipte 7. yılını geçiren 36 yaşındaki Hutchinson, savunmaya dönük orta sahada oynamasına rağmen bu sezon hücumda da takımına önemli katkıda bulundu.

Süper Lig'de 14 maçta forma giyen ve UEFA Avrupa Ligi'nde 1 karşılaşmaya çıkan deneyimli oyuncu, 4 gol attı. Avrupa Ligi maçında gol sevinci yaşayamayan Kanadalı oyuncu, Süper Lig'de fileleri 4 kez havalandırdı.

Hutchinson, bu sezon 3 golün de hazırlayıcısı olarak skora katkısını sürdürdü.

Takımının en golcü 3. oyuncusu

Atiba Hutchinson, sezonun ilk yarısı itibarıyla resmi maçlarda takımının en golcü üçüncü oyuncusu oldu.

Siyah-beyazlı ekibin santrforlarından Umut Nayir 6, Burak Yılmaz 5 gol atarken, Hutchinson 4 defa fileleri havalandırmayı başardı.

Bu sezon 20 resmi karşılaşmada görev alan Adem Ljajic 3 golde kalırken, Atiba Hutchinson, ikişer gol atan Güven Yalçın, Abdoulay Diaby ve Georges-Kevin N'Koudou'yu da geride bıraktı.

Son 2 maçta gol attı

Deneyimli oyuncu, son 2 maçta takımı adına skor üretmeyi başardı.

Fenerbahçe ile oynanan derbide takımının tek golünü kaydeden Hutchinson, Gençlerbirliği karşısında da fileleri havalandırdı.

En skorer sezonunu yakalama şansı var

Atiba Hutchinson, Beşiktaş'taki en skorer sezonunu yaşamaya da çok yaklaştı.

Siyah-beyazlı takıma 2013-2014'te transfer olan deneyimli futbolcu, ilk sezonundaki 33 resmi maçta bir kez gol sevinci yaşadı. Sonraki sezon 43 karşılaşmaya çıkan Kanadalı futbolcu, 2 gol kaydetti. 2015-2016'da da 43 maçta 2 gol atan Hutchinson, 2016-2017'de 41 karşılaşmada aynı sayıda skor üretti.

Hutchinson, 2017-2018'de 34 resmi maçta 2 gol atarken, geçen sezon 27 lig mücadelesinde 4 gol kaydetti.

Atiba Hutchinson, bu sezonun ilk yarısında şimdiden 4 gole ulaştı.

Ligde 200. maça yakın

Beşiktaş'ın Süper Lig'de en çok forma giyen yabancı oyuncusu unvanını elinde bulunduran Hutchinson, siyah-beyazlı formayla ikinci "dalya"ya da çok yaklaştı.

Ligde 188 kez forma giyen Kanadalı oyuncu, ikinci yarıda 12 maça daha çıktığı takdirde 200 barajına ulaşacak.

Atiba Hutchinson, Beşiktaş'taki 7 sezonunda toplam 236 resmi karşılaşmada forma giydi.

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30 Aralık 2019 , Pazartesi
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