 Orman'dan Arda, Cenk ve Vida açıklaması – Fotomaç TV
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    Orman'dan Arda, Cenk ve Vida açıklaması

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    Denizli'ye gelerek kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası'nın açılışını yapan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, ismi siyah-beyazlı kulüple anılan Barcelonalı futbolcu Arda Turan'ı çok beğendiğini ancak transferinin gündemlerinde olmadığını söyledi.

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    19 Aralık 2017, Salı
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