Onyekuru'nun alternatifi Bruma
Henry ?Onyekuru'yu kadroda tutmak isteyen Galatasaray, Nijeryalı yıldızın transferinde mutlu sona ulaşamazsa eski oyuncusu Bruma'ya yönelecek.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'ı bekleyen 53 milyonluk tehlike!
- Stuttgart'tan Ozan Kabak açıklaması
- Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu!
- Galatasaray'da Belhanda'nın yerine dünya yıldızı!
- Galatasaray'dan 4 transfer bombası!
- Galatasaray'da Belhanda için ilk temas gerçekleşti!
- Belhanda'dan olay sözler! "En büyük Fenerbahçe..."
- Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye şok gönderme
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.