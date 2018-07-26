Onyekuru'dan Muğdat'a enfes asist
Galatasaray'ın Sakaryaspor ile oynadığı hazırlık maçında Henry Onyekuru, Muğdat Çelik'e topa dokunmadan enfes bir asist yaptı.
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