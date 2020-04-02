Onyekuru son şampiyonluğu unutamıyor
Galatasaraylı futbolcu Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabı tarafından sorulan soruları yanıtladı. Onyekuru, geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kazandıkları şampiyonluğu unutamadığını söyledi.
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