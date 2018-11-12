Onyekuru parasını çıkardı
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    Onyekuru parasını çıkardı

    Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, attığı gollerle sarı kırmızılı takıma 5 milyon 200 bin lira performans ödülü kazandırdı...

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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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