Onyekuru parasını çıkardı
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, attığı gollerle sarı kırmızılı takıma 5 milyon 200 bin lira performans ödülü kazandırdı...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Derbide Belhanda neden kırmızı kart görmedi? İşte cevabı...
- Galatasaray disiplinde!
- Dev tartışmaya Rıdvan Dilmen de katıldı! 'Hagi mi Alex mi?'
- Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan Aydınus yorumu!
- Fotomaç'ın usta yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!
- Dört büyüklerin eski yıldızları şimdi neredeler?
- Alman basını Schalke'nin G.Saray zaferini böyle yazdı!
- Muslera saç baş yolduruyor! İşte son dönemlerdeki hataları