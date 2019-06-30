Onyekuru ile 1 yıl daha
Galatasaray,? Henry Onyekuru'yu yeniden kiralamaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar Nijeryalı yıldız için Everton'la büyük ölçüde anlaştı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Sergen Yalçın bombayı patlattı! Galatasaray ve Beşiktaş... Son dakika transfer haberleri
- Beklenen transfer resmen açıklandı! Ozan Kabak ve piyango... Son dakika haberleri
- Ryan Babel Fatih Terim'i çıldırttı! Öyle bir şey istedi ki...
- Galatasaray'da Fatih Terim'in zor kararı! İki yıldızdan biri gidecek
- Fenerbahçe'nin talip olduğu yıldız için Galatasaray da devreye girdi
- Yıldız isimden olay sözler! 'Fenerbahçe'ye değil Galatasaray'a gidiyorum'
- Fenerbahçe ve Galatasaray aynı oyuncu için karşı karşıya!
- İşte bu hafta açıklanacak transferler!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.