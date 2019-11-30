Onyekuru Galatasaray'a dönüyor
Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray çalışmalara hız verdi. Sarı kırmızılı yönetim eski futbolcusu Henry Onyekuru'nun transferinde büyük aşama kaydetti. Nijeryalı futbolcunun devre arasında Florya'nın yolunu tutacak ilk isim olması bekleniyor.
Galatasaray bir süredir devam eden pazarlıklar sonucu 22 yaşındaki kanat oyuncusunun 1.5 yıllığına kiralanması konusunda sona yaklaştı.
Daha önce Onyekuru ile her konuda el sıkışan sarı kırmızılılar, Monaco kulübü ile de prensipte mutabakat sağladı.
Henry Onyekuru, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da 16 gol-4 asislik performans sergilemişti. Sarı kırmızılılar yıldız oyuncuyu kadrosunda tutmak istemiş ancak Everton'a 15 milyon Euro ödeyen Monaco, Onyekuru'yu transfer etmişti.
Fransa'da beklentilerin altında kalan Henry Onyekuru, Monaco formasıyla 2'si 11'de toplam 4 maça çıktı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Bruma’dan taraftara transfer hatırlatması! Galatasaray...
- Maç öncesi ve esnasında Galatasaraylıları çıldırtan hareket! Mert Günok...
- Galatasaray taraftarı isyan etti! ''İstifa et Fatih Terim''
- Galatasaray'ın yıldızı taraftarı çıldırttı! "Dünyanın en boş orta sahası"
- Aslan aradığı sol beki İtalya'da buldu!
- Luyindama ile ilgili skandal gerçek ortaya çıktı
- Galatasaray-Club Brugge maçında kulübe karıştı! Hasan Şaş...
- Galatasaray'da Nagatomo'yu üzen haber! İşte yeni sol bek
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.