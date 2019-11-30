Onyekuru Galatasaray'a dönüyor

Galatasaray bir süredir devam eden pazarlıklar sonucu 22 yaşındaki kanat oyuncusunun 1.5 yıllığına kiralanması konusunda sona yaklaştı.

Daha önce Onyekuru ile her konuda el sıkışan sarı kırmızılılar, Monaco kulübü ile de prensipte mutabakat sağladı.

Henry Onyekuru, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da 16 gol-4 asislik performans sergilemişti. Sarı kırmızılılar yıldız oyuncuyu kadrosunda tutmak istemiş ancak Everton'a 15 milyon Euro ödeyen Monaco, Onyekuru'yu transfer etmişti.

Fransa'da beklentilerin altında kalan Henry Onyekuru, Monaco formasıyla 2'si 11'de toplam 4 maça çıktı.