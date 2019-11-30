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Onyekuru Galatasaray'a dönüyor

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray çalışmalara hız verdi. Sarı kırmızılı yönetim eski futbolcusu Henry Onyekuru'nun transferinde büyük aşama kaydetti. Nijeryalı futbolcunun devre arasında Florya'nın yolunu tutacak ilk isim olması bekleniyor.

Galatasaray bir süredir devam eden pazarlıklar sonucu 22 yaşındaki kanat oyuncusunun 1.5 yıllığına kiralanması konusunda sona yaklaştı.

Daha önce Onyekuru ile her konuda el sıkışan sarı kırmızılılar, Monaco kulübü ile de prensipte mutabakat sağladı.

Henry Onyekuru, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da 16 gol-4 asislik performans sergilemişti. Sarı kırmızılılar yıldız oyuncuyu kadrosunda tutmak istemiş ancak Everton'a 15 milyon Euro ödeyen Monaco, Onyekuru'yu transfer etmişti.

Fransa'da beklentilerin altında kalan Henry Onyekuru, Monaco formasıyla 2'si 11'de toplam 4 maça çıktı.

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30 Kasım 2019 , Cumartesi
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