Onur Kıvrak'ın sözleşmesi feshedildi
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Onur Kıvrak'ın sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak'ın sözleşmesinin feshi konusunda bordo mavili kulüp ve tecrübeli kaleci arasında anlaşmaya varıldı.

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07 Ocak 2019, Pazartesi
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