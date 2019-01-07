Onur Kıvrak'ın sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak'ın sözleşmesinin feshi konusunda bordo mavili kulüp ve tecrübeli kaleci arasında anlaşmaya varıldı.
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