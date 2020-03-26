Onazi tavlada kendine rakip oldu! | İZLEYİN
Corona virüsü nedeniye kendini karantinaya alan Denizlispor'un Nijeryalı yıldızı Onazi, tavlaya merak sardı. Yıldız oyuncu tavlada kendisine rakip oldu ve kendisini yendi.
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