Ömer Üründül'ün tespiti maça damga vurdu

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, İtalya Kupası'nda Milan'ın Napoli'yi 2-0 yendiği maçta yorumculuk yaptı. Üründül'ün maçla ilgili bir tespitini paylaştığı sırada sözünü ettiğin olayın yaşanması spikeri ve izleyenleri şaşırttı. Üründül'ün bu yorumu sosyal medyada yayıldı 'kehanet' olarak paylaşıldı.