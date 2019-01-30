Ömer Üründül'ün tespiti maça damga vurdu
Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, İtalya Kupası'nda Milan'ın Napoli'yi 2-0 yendiği maçta yorumculuk yaptı. Üründül'ün maçla ilgili bir tespitini paylaştığı sırada sözünü ettiğin olayın yaşanması spikeri ve izleyenleri şaşırttı. Üründül'ün bu yorumu sosyal medyada yayıldı 'kehanet' olarak paylaşıldı.
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