Ömer Sağıroğlu: "Fenerbahçe galibiyeti normal bir sonuç olur"
Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Fenerbahçe'yi yenmelerinin sürpriz değil, normal bir sonuç olacağını söyledi.
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