Ömer Faruk Kırbıyık: Galatasaray yönetimi görevinin başında

İşte Kırbıyık'ın açıklamaları:

"Mahkeme tedbirlerin devam etmesini sağlamış oldu. Önümüzdeki dönemde şu an için seçime gitme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ertelenen dava hukuki süreç devam ettiği için şu anda açıklama yapmamızın uygun olmayacağı bir aşamada. Şu an için mühim olan Galatasaray yönetiminin görevinin başında olması."



