Ömer Faruk Kırbıyık: Galatasaray yönetimi görevinin başında
14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, Galatasaray'da seçime ilişkin davayı 21 Şubat 2020 tarihine ertelemesinin ardından sarı-kırmızılı kulübün avukatı Ömer Faruk Kırbıyık açıklamalarda bulundu ve "Galatasaray'da yönetim görevinin başında" dedi.
İşte Kırbıyık'ın açıklamaları:
"Mahkeme tedbirlerin devam etmesini sağlamış oldu. Önümüzdeki dönemde şu an için seçime gitme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Ertelenen dava hukuki süreç devam ettiği için şu anda açıklama yapmamızın uygun olmayacağı bir aşamada. Şu an için mühim olan Galatasaray yönetiminin görevinin başında olması."
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